США збирають неякісні дані про війну в Україні через зміну маршруту дронів, — CNN

За даними журналістів, рішення військового командування США змінити маршрут польотів БПЛА після падіння MQ-9 Reaper "безперечно обмежує можливості для збору розвідувальних даних".

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Після падіння американського дрону MQ-9 Reaper поблизу прибережних вод Криму Сполучені Штати вирішили убезпечити свою безпілотну авіацію та змінити маршрут розвідувальних польотів. Тепер вони літають у більш південній частині Чорного моря. Але, на думку високопоставленого представника Міноборони США, таке рішення знизило якість одержуваних розвідданих про війну в Україні. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела у військовому відомстві США.

Рішення США "безперечно обмежує наші можливості для збору розвідувальних даних", пов'язаних з війною в Україні, заявив представник Міноборони США.

Розвідувальні безпілотники, які здійснюють польоти на значній відстані від мети, збирають дані з низькою якістю, пояснив він, додавши, що супутники лише певною мірою компенсують втрату важливих даних.

Після зіткнення російського винищувача Су-29 з американським безпілотником MQ-9 Reaper США почали використовувати свої розвідувальні безпілотники бильш південніше і на більшій висоті над Чорним морем. Їх розмістили подалі від повітряного простору, що оточує Крим і східний край півострова.

Після публікацій про зміну маршруту польотів розвідувальних дронів Міноборони США заявило, що це було зроблено для того, щоб "не діяти провокаційно".

Нагадаємо, що у Байдена назвали повним "ідіотом" російського пілота, який збив MQ-9 Reaper.

У свою чергу український військовослужбовець Олександр Карпюк пояснив, чому РФ не зможе скопіювати дрон MQ-9 Reaper.