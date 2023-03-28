США собирают некачественные данные о войне в Украине из-за изменения маршрута дронов, — CNN

По данным журналистов, решение военного командования США изменить маршрут полетов БПЛА после падения MQ-9 Reaper "определенно ограничивает возможности для сбора разведывательных данных".

Related video

После падения вблизи прибрежных вод Крыма американского дрона MQ-9 Reaper Соединенные Штаты решили обезопасить свою беспилотную авиацию и изменить маршрут разведывательных полетов. Теперь они летают в более южной части Черного моря. Но, по мнению высокопоставленного представителя Минобороны США, такое решение снизило качество получаемых разведданных о войне в Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в военном ведомства США.

Решение США "определенно ограничивает наши возможности для сбора разведывательных данных", связанных с войной в Украине, заявил представитель Минобороны США.

Разведывательные беспилотники, которые совершают полеты на значительном расстоянии от цели, собирают данные с низким качеством, пояснил он, добавив, что спутниковые данные лишь до некоторой степени возмещают потерю в качестве получаемой информации.

После столкновения российского истребителя Су-29 с американским беспилотником MQ-9 Reaper США начали использовать свои разведывательные беспилотники южнее и на большей высоте над Черным морем. Их разместили подальше от воздушного пространства, окружающего Крым и восточную оконечность полуострова.

После публикаций об изменении маршрута полетов разведывательных дронов в Минобороны США заявили, что это было сделано с тем, чтобы "не действовать излишне провокационно".

Напомним, что у Байдена назвали полным "идиотом" российского пилота, который сбил MQ-9 Reaper.

В свою очередь, украинский военнослужащий Александр Карпюк объяснил, почему РФ не сможет скопировать дрон MQ-9 Reaper.