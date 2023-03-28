Житло від союзників: Польща та Британія хочуть збудувати в Україні два селища для ВПО

Два невеликі населені пункти будуть побудовані у Львівській та Полтавській областях. Таким чином близько 700 людей, які втратили через війну житло, отримають дах, тепло та електрику.

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Великобританія та Польща зобов'язалися побудувати два тимчасові селища в західній та центральній Україні для тих, хто втратив житло через повномасштабне вторгнення РФ. Як повідомив 28 березня британський телеканал Sky News, на фінансування цього проєкту Лондон має намір виділити близько 12 млн доларів.

У публікації зазначається, що близько 118 000 українців було розміщено у британських сім'ях у Великій Британії, але деяким з них стає все важче знайти постійне житло. У зв'язку з цим було ухвалено рішення побудувати два невеликі населені пункти у Львівській та Полтавській областях, де дах над головою отримають близько 700 осіб.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі наголосив, що вже понад рік путінські війська продовжують завдавати ударів по будинках та інфраструктурі цивільного населення, а українці змушені платити за це високу ціну.

"Це нове партнерство між Великобританією та Польщею допоможе забезпечити світло, тепло і будинки для тих, хто найбільше цього потребує", — заявив Клеверлі.

Раніше повідомлялося, що Польща поступово постачатиме Україні літаки МіГ-29. Як заявив 27 березня міністра закордонних справ країни Павло Яблонський, передача винищувачів МіГ-29 для ВПС України супроводжуватиметься "додатковими заходами щодо захисту польського неба".

Президент Франції Емманюель Макрон і глава британського уряду Ріші Сунак 10 березня обговорили додаткову підтримку України, необхідну для досягнення "вирішальної переваги на полі бою". Сунак підкреслив, що російсько-українська війна завершиться, як і решта — за столом переговорів, але це важливе рішення ухвалить Україна.