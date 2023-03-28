Жилье от союзников: Польша и Британия хотят построить в Украине два поселка для ВПЛ

Два небольших населенных пункта будут построены во Львовской и Полтавской областях. Таким образом около 700 человек, которые потеряли из-за войны жилье, получат кров, тепло и электричество.

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Великобритания и Польша обязались построить два временных поселка в западной и центральной Украине для тех, кто лишился жилья из-за полномасштабного вторжения РФ. Как сообщил 28 марта британский телеканал Sky News, на финансирование этого проекта Лондон намерен выделить около 12 млн долларов.

В публикации отмечается, что около 118 000 украинцев были размещены в британских семьях в Великобритании, но некоторым из них становится все труднее найти постоянное жилье. В связи с этим было принято решение построить два небольших населенных пункта во Львовской и Полтавской областях, где крышу над головой получат около 700 человек.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подчеркнул, что уже больше года путинские войска продолжают наносить удары по домам и инфраструктуре гражданского населения, а украинцы вынуждены платить за это высокую цену.

"Это новое партнерство между Великобританией и Польшей поможет обеспечить свет, тепло и дома для тех, кто больше всего в этом нуждается", — заявил Клеверли.

Ранее сообщалось, что Польша будет постепенно поставлять Украине самолеты МиГ-29. Как заявил 27 марта министра иностранных дел страны Павел Яблонский, передача истребителей МиГ-29 для ВВС Украины будет сопровождаться "дополнительными мерами по защите польского неба".

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава британского правительства Риши Сунак 10 марта обсудили дополнительную поддержку Украины необходимую для достижения "решающего преимущества на поле боя". Сунак подчеркнул, что российско-украинская война завершится, как и все остальные — за столом переговоров, но это важное решение примет Украина.