Небезпека ядерної ескалації: безсилий Лукашенко не може зупинити Путіна, — генерал США

За словами екс-командувача силами США в Європі Бена Ходжеса, повідомлення про ядерну зброю в Білорусі схожі на спецоперацію Кремля. У РФ знають, що після ядерних загроз Захід завжди вагатиметься, перш ніж зробити наступний крок і наблизити перемогу України.

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Білоруський політик Олександр Лукашенко може виявитися "безсилим" перед тиском з боку Кремля, керівництво якого робить спроби розмістити на території сусідньої країни ядерну зброю. Про це заявив колишній командувач військ США в Європі генерал-летенант Бен Ходжес, передає Newsweek.

Ходжес сказав, що, на його думку, поява повідомлень про розгортання ядерної зброї в Білорусі нагадує інформаційну спецоперацію Кремля з метою нагадати всім, що Росія має ядерний потенціал. Він каже, що в РФ знають, що це завжди діє на Захід.

"Це змушує нас зупинятися, вагатися, перш ніж зробити те, що ми маємо зробити, щоб забезпечити Україні перемогу", — заявив представник США.

Однак такий крок примітний і тим, що сприяє ще більшому зближенню Москви та Мінська і водночас робить Лукашенка вразливим перед його політичними опонентами.

Після заяви Кремля про розміщення ядерних сил у Білорусі Світлана Тихановська, яка очолює білоруську опозицію у вигнанні, заявила у Twitter, що у такому разі Білорусь може стати цілью запобіжного удару.

Раджан Менон, директор програми "Велика стратегія" в Defense Priorities, вважає, що Кремль може чинити тиск на Мінськ, але про це, можливо, ніхто ніколи й не дізнається.

"Лукашенко ніколи б не зізнався в тому, що його примушували, якби це справді було так, а це означає, що ми ніколи не дізнаємось про передісторію", — додав він.

Нагадаємо, що у США не побачили підготовки російських військ до переміщення ядерної зброї до Білорусі.

Китай, у свою чергу, виступив проти ініціативи білоруського керівництва з ядерною зброєю, заявивши, що ризики, навпаки, слід знижувати.