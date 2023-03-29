Опасность ядерной эскалации: бессильный Лукашенко не может остановить Путина, — генерал США

По словам экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, сообщения о ядерном оружии в Беларуси похожи на спецоперацию Кремля. В РФ знают, что после ядерных угроз Запад всегда колебаться, прежде чем сделать следующий шаг и приблизить победу Украины.

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Белорусский политик Александр Лукашенко может оказаться "бессильным" перед давлением Кремля, руководство которого предпринимает попытки разместить на территории соседней страны ядерное оружие. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-летенант Бен Ходжес, передает Newsweek.

Ходжес сказал, что, по его мнению, появление сообщений о развертывании ядерного оружия в Беларуси напоминает информационную спецоперацию Кремля с целью напомнить всем, что Россия обладает ядерным потенциалом. Он говорит, что в РФ знают, что это всегда действует на Запад.

"Это заставляет нас останавливаться, колебаться, прежде чем сделать то, что мы должны сделать, чтобы обеспечить Украине победу", — заявил представитель США.

Однако такой шаг примечателен и тем, что способствует еще большему сближению Москвы и Минска и вместе с тем делает Лукашенко уязвимым перед его политическими оппонентами.

После заявления Кремля о размещении ядерных сил в Беларуси Светлана Тихановская, возглавляющая белорусскую оппозицию в изгнании, заявила в Twitter, что в таком случае Беларусь может стать целью упреждающего удара.

Раджан Менон, директор программы "Большая стратегия" в Defense Priorities, считает, что Кремль может оказывать давление на Минск, но об этом, возможно, никто никогда и не узнает.

"Лукашенко никогда бы не признался в том, что его принуждали, если бы это действительно было так, а это значит, что мы никогда не узнаем предысторию", — добавил он.

Напомним, что в США не увидели подготовки российских войск к перемещению ядерного оружия в Беларусь.

Китай, в свою очередь, выступил против инициативы белорусского руководства с ядерным оружием, заявив, что риски, наоборот, нужно снижать.