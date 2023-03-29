"В одному окопі": в Україні готові воювати 50 тисяч "спецназівців" із КНДР, — пропагандист РФ (відео)

За словами російського пропагандиста Олександра Сладкова, у Північній Кореї за день 800 тисяч мешканців записалися добровольцями для участі у війні в Україні. Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначає, що військові в КНДР тільки й чекають на початок війни, щоб стати перебіжчиками і здатися в полон.

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Російський пропагандист Олександр Сладков заявив, що 50 тисяч північнокорейських спецназівців готові прибути на фронт в Україну у складі російських окупаційних військ. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Сладков посилається на заяву, яку нібито зробила сестра голови КНДР Кім Е Чжон про те, що "ми з Росією в одному окопі".

Він також стверджує, що за день 800 тисяч мешканців Північної Кореї записалися добровольцями на війну до України. Окрім них ще 50 тисяч штатних північнокорейських спецназівців, за словами пропагандиста, готові воювати на боці Кремля в Україні.

Однак, за словами українського журналіста Андрія Цаплієнка, північнокорейські перебіжчики кажуть, що більшість військовослужбовців у КНДР мріють про втечу і чекають на початок активної фази війни з Півднем, щоб здатися в полон і "хоч тушкою, хоч опудалом" втікти з країни-в'язниці. Кім Чен Ин усвідомлює, і тому сотні тисяч північнокорейських добровольців "залишаться в піснях, легендах і в байках нетверезих воєнкорів".

Хто такий Олександр Сладков?

Олександр Сладков — 56-річний російський військовий журналіст, спецкор ДІП "Вісті" ВДТРК і документаліст.

Як військор висвітлював більшість конфліктів, які мали місце у пострадянських країнах: у Придністров'ї, Таджикистані, Грузії, Чечні та Україні. За свою роботу був удостоєн численними російськими держнагородами.

Він також відомий закликами до ракетних ударів по житлових будинках Прикарпаття та Закарпаття після інцидентів у Брянській області.

Командувачу окупаційних військ в Україні Сергію Суровікіну він приписав батька-льотчика, який нібито збивав американські літаки та героїчно загинув.

Солодков першим із російських пропагандистів повідомив про розгром ЗС РФ під Вугледаром і розкрив значні втрати окупантів.

Нагадаємо, що сестра Кім Чен Ина пригрозила США війною. За словами Кім Е Чжон, у Вашингтоні "вважають Тихий океан своїм заднім двором". Вона також стверджує, якщо США та Південна Корея зіб'ють північнокорейську ракету над Тихим океаном, у Пхеньяні розцінять такий крок як оголошення війни.

У свою чергу керівництво Південної Кореї дозволило Польщі постачати в Україну гаубиці Krab. За даними журналістів, офіційний Сеул схвалив експортні ліцензії для Варшави ще у 2022 роцi. Йдеться про САУ, у виробництві якої застосовується шасі K9 Thunder південнокорейської розробки.