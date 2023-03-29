"В одном окопе": в Украине готовы воевать 50 тысяч "спецназовцев" из КНДР, — пропагандист РФ (видео)

По словам российского пропагандиста Александра Сладкова, в Северной Корее за день 800 тысяч жителей записались добровольцами для участия в войне в Украине. Украинский журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что военные в КНДР только и ждут начала войны, чтобы стать перебежчиками и сдаться в плен.

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Российский пропагандист Александр Сладков заявил, что 50 тысяч северокорейских "спецназовцев" готовы прибыть на фронт в Украину в составе российских оккупационных войск. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сладков ссылается на заявление, которое якобы сделала сестра председателя КНДР Ким Е Чжон о том, что "мы с Россией в одном окопе".

Он также утверждает, что за день 800 тысяч жителей Северной Кореи записались добровольцами на войну в Украину. Кроме них, еще 50 тысяч штатных северокорейских спецназовцев, по словам пропагандиста, готовы воевать на стороне Кремля в Украине.

Однако, по словам украинского журналиста Андрея Цаплиенко, северокорейские перебежчики говорят, что большинство военнослужащих в КНДР мечтают о бегстве и ждут начала активной фазы войны с Югом, чтобы сдаться в плен и "хоть тушкой, хоть чучелом", бежать из страны-тюрьмы. Ким Чен Ын отдает себе в этом отчет, и потому сотни тысяч северокорейских добровольцев "останутся в песнях, легендах и в баснях нетрезвых военкоров".

Кто такой Александр Сладков?

Александр Сладков — 56-летний российский военный журналист, спецкор ДИП "Вести" ВГТРК, и документалист.

Как военкор освещал большинство конфликтов, которые имели место в постсоветских странах: в Приднестровье, Таджикистане, Грузии, Чечне и Украине. За свою работу был удостоен многочисленными российскими госнаградами.

Он также известен призывами к ракетным ударам по жилым домам Прикарпатья и Закарпатья после инцидентов в Брянской области.

Командующему оккупационных войск в Украине Сергею Суровикину он приписал отца-летчика, который якобы сбивал американские самолеты и героически погиб.

Сладков первым из российских пропагандистов сообщил о разгроме ВС РФ под Угледаром и раскрыл значительные потери оккупантов.

Напомним, что сестра Ким Чен Ына пригрозила США войной. По словам Ким Е Чжон, в Вашингтоне "считают Тихий океан своим задним двором". Она также утверждает, если США и Южная Корея собьют северокорейскую ракету над Тихим океаном, в Пхеньяне расценят такой шаг как объявление войны.

В свою очередь, руководство Южной Кореи позволило Польше поставлять в Украину гаубицы Krab. По данным журналистов, официальный Сеул одобрил экспортные лицензии для Варшавы еще в 2022 году. Речь идет о САУ, в производстве которой применяется шасси K9 Thunder южнокорейской разработки.