Окупанти через великі втрати позбавили мирних українців доступу до медицини, — Міноборони

За словами заступницi міністра Ганни Маляр, з кожним днем кількість поранених росіян збільшується, тому окупаційні "адміністрації" наказали медикам займатися виключно їхніми проблемами.

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Російські окупанти почали масово облаштовувати у лікарнях на окупованих територіях госпіталі для солдатів. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі 29 березня.

За її словами, російські окупанти звозять поранених військових до звичайних лікарень на захоплених територіях України. Унаслідок чого мирні жителi втратили можливість отримати необхідну медичну допомогу, навіть якщо випадок екстрений.

"Зокрема, минулого тижня в населеному пункті Нововасилівка Запорізької області місцеву лікарню було перепрофільовано на російський військовий госпіталь, в якому розмістили понад 200 поранених окупантів. За вказівкою командування противника надавати медичну допомогу цивільному населенню в цій лікувальній установі категорично заборонено" — йдеться в повідомленні.

Крім того, у медичних закладах на окупованих територіях, які продовжують обслуговувати місцевих жителів, скорочується кількість професійних медиків. Окупаційна "влада" їх примусово відправляє лікувати російських загарбників, адже чисельність поранених зростає щодня.

Нагадаємо, 25 березня у Міноборони закликали припинити обговорювати плани контрнаступу ЗСУ. Дані мають право озвучувати виключно офіційні джерела, серед яких Офіс президента, Міноборони, Генштаб та тощо.

21 березня у Міноборони пояснили, коли жінок можуть викликати у військкомат за повісткою. За словами заступницi міністра Ганни Маляр, усі жінки, незалежно від їхньої облікової спеціальності, можуть опинитися на передовій лише за згодою. Така сама норма поширюється на медиків, котрим передбачено обов'язковий військовий облік.