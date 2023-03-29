Оккупанты из-за больших потерь лишили мирных украинцев доступа к медицине, — Минобороны

По словам замминистра Анны Маляр, с каждым днем количество раненых россиян увеличивается, поэтому оккупационные "администрации" отдали приказ медикам заниматься исключительно их проблемами.

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Российские оккупанты начали массово обустраивать в больницах на оккупированных территориях госпитали для солдат. Об этом заявила замминистр обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале 29 марта.

По ее словам, российские оккупанты свозят раненных военных в обычные больницы на захваченных территориях Украины. В результате, мирные жители лишились возможности получить необходимую медицинскую помощь, даже если случай экстренный.

"В частности, на прошлой неделе в населенном пункте Нововасилевка Запорожской области местная больница была перепрофилирована в российский военный госпиталь, в котором разместили более 200 раненых оккупантов. По указанию командования противника оказывать медицинскую помощь гражданскому населению в этом лечебном учреждении категорически запрещено", — говорится в сообщении.

Кроме того, в медицинских заведениях на оккупированных территориях, которые продолжают обслуживать местных жителей, также сокращается количество профессиональных медиков. Оккупационные "власти" их принудительно отправляют лечить российских захватчиков, ведь численность раненных растет ежедневно.

Напомним, 25 марта в Минобороны призвали прекратить обсуждать планы контрнаступления ВСУ. Данные вправе озвучивать исключительно официальные источники, среди которых Офис президента, Минобороны, Генштаб, и так далее.

21 марта в Минобороны объяснили, когда женщин могут вызвать в военкомат по повестке. По словам замминистра Анны Маляр, все женщины, независимо от их учетной специальности, могут оказаться на передовой только по согласию. Такая же норма распространяется на медиков, для которых предусмотрен обязательный воинский учет.