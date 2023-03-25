"Не задавайте вопросы": Минобороны просит прекратить обсуждать планы контрнаступления ВСУ

Информационная тишина, по словам замминистра Анны Маляр, позволяет военнослужащим качественно делать свою работу, о чем свидетельствует успешная спецоперация по освобождению части Харьковской области.

Related video

В Министерстве обороны Украины призвали журналистов, блогеров и военных экспертов не обсуждать в публичной плоскости предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня, 25 марта заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Замминистра подчеркнула, что информационная тишина помогает военным делать свою работу, и именно тишина помогла ВСУ совершить успешное контрнаступление в Харьковской области.

"Хорошо, что никто в паблике не обсуждал контрнаступление на Харьковщине до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий", — заявила Маляр.

Также замминистра подчеркнула, что стратегические планы могут обнародовать только президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а все остальные должны "только цитировать".

"Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам — а как же там контрнаступление, не надо писать блоги на эту тему и посты, не надо вообще публично обсуждать военные планы нашей армии", — сказала она.

Сегодня, 25 марта президент Зеленский заявил, что Украине не хватает техники и боеприпасов для проведения крупного контрнаступления.

В Институте изучения войны сегодня пришли к выводу, что широкомасштабное весеннее наступление российских сил достигает кульминации, а потому пропаганда начитает готовить россиян к контрнаступлению ВСУ.

Также, 25 марта журналисты Reuters заявили, что Украина готовит оружие, которое изменит "правила войны". Сообщается, дроны-камикадзе будут в центре внимания в 2023 году. Но возможности ВСУ пока ограничены, если сравнивать с иранскими дронами Shahed-136, которые используют ВС РФ.