"Не ставте запитання": Міноборони просить припинити обговорювати плани контрнаступу ЗСУ

Інформаційна тиша, за словами заступниці міністра Ганни Маляр, дає змогу військовослужбовцям якісно робити свою роботу, про що свідчить успішна спецоперація зі звільнення частини Харківської області.

Related video

У Міністерстві оборони України закликали журналістів, блогерів та військових експертів не обговорювати у публічній площині майбутній контрнаступ Збройних сил України. Про це сьогодні, 25 березня, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Заступниця міністра підкреслила, що інформаційна тиша допомагає військовим виконувати свою роботу, і саме тиша допомогла ЗСУ здійснити успішний контрнаступ у Харківській області.

"Добре, що ніхто в пабліку не обговорював контрнаступ на Харківщині до його початку. І було повністю закрито зону бойових дій для доступу будь-якого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з погляду інтенсивності звільнення наших територій", — заявила Маляр.

Також заступниця міністра наголосила, що стратегічні плани можуть оприлюднити лише президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а всі інші мають "тільки цитувати".

"Не треба ставити в ефірах питання експертам — а як там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії", — сказала вона.

Сьогодні, 25 березня, президент Зеленський заявив, що Україні не вистачає техніки та боєприпасів для проведення великого контрнаступу.

В Інституті вивчення війни сьогодні дійшли висновку, що широкомасштабний весняний наступ російських сил досягає кульмінації, а тому пропаганда починає готувати росіян до контрнаступу ЗСУ.

Також, 25 березня журналісти Reuters заявили, що Україна готує зброю, яка змінить "правила війни". Повідомляється, дрони-камікадзе будуть у центрі уваги в 2023 році. Але можливості ЗСУ поки що обмежені, якщо порівнювати з іранськими дронами Shahed-136, які використовують ЗС РФ.