"Застосує ядерну зброю, якщо Захід не відповість": експерт назвав Путіна лідером "культу смерті"

Президент РФ все ще може застосувати ядерну зброю в Україні як останній руйнівний крок і єдиний спосіб не визнавати явної поразки, вважає Кейр Джайлс, експерт Chatham House.

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Щоб не дозволити російському президенту застосувати ядерну зброю в Україні, Заходу необхідно донести посил про те, що російський ядерний удар спричинить апокаліптичні наслідки для самої Росії та особисто Володимира Путіна. Кейр Джайлз, експерт Chatham House, вважає, що цього досі не було зроблено, передає The Sun.

Дотепер російська ядерна риторика була успішною, але ймовірність застосування ядерної зброї, хоч і залишається невеликою, все ж таки є — такий сценарій не можна виключати.

"Ядерного удару може бути завдано, якщо у Путіна більше не залишиться можливості досягти перемоги конвенційними засобами, а потужна руйнівна атака на Україну розглядається як єдиний спосіб уникнути визнання поразки", — пояснив експерт.

Один або кілька ядерних ударів можуть використовуватися як тактика випаленої землі, яка несе лише руйнування. "Не діставайся ж ти нікому, в цьому суть путінського підходу", — вважає Джайлз.

Причина цього, на його думку, у тому, що Захід дозволив Москві відчути свою безкарність.

У путінських заявах про ядерну війну присутні елементи російського культу смерті та ідея якогось "очисного апокаліпсису".

За словами Джайлса, аргумент про те, що Росія не застосує ядерну зброю просто тому, що це не в її інтересах, є неспроможним.

Він не погоджується з думкою деяких західних лідерів про те, що Путін раціональний і все ж таки не вдасться до ядерного удару. На підтвердження своїх слів він наводить те, що до 24 лютого багато хто не вірив, що повномасштабне вторгнення розпочнеться.

"Західні країни щосили намагалися утихомирити Москву ще до вторгнення. Але Путін вирішив розпочати війну, не турбуючись про те, розцінять на Заході такий крок як раціональний чи ні", — пояснив експерт.

Нагадаємо, що у Зеленського розповіли, як завершити війну дипломатичним шляхом. Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що у Кремлі має змінитися переговорний суб'єкт.

В РФ, зі свого боку, вважають, що війна з Україною — "це надовго" і що переговори неможливі.