"Применит ядерное оружие, если Запад не ответит": эксперт назвал Путина лидером "культа смерти"

Президент РФ все еще может применить ядерное оружие в Украине в качестве последнего разрушительного шага и единственного способа не признавать явного поражения, считает Кейр Джайлс, эксперт Chatham House.

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Чтобы не позволить российскому президенту применить ядерное оружие в Украине, Западу необходимо донести посыл о том, что российский ядерный удар повлечет за собой апокалиптические последствия для самой России и лично Владимира Путина. Кейр Джайлс, эксперт Chatham House, считает, что это до сих пор не было сделано, передает The Sun.

До сих пор российская ядерная риторика была успешной, однако вероятность применения ядерного оружия нельзя исключить полностью.

"Ядерный удар может быть нанесен, если у Путина больше не останется возможности достичь победы конвенциональными средствами, а мощная разрушительная атака на Украину рассматривается как единственный способ избежать признания поражения", — пояснил эксперт.

Один или несколько ядерных ударов могут использоваться в качестве тактики выжженной земли, которая несет только разрушение. "Не доставайся же ты никому, в этом суть путинского подхода", — считает Джайлс.

Причина тому, по его мнению, в том, что Запад позволил Москве почувствовать свою безнаказанность.

В путинских заявлениях о ядерной войне присутствуют элементы российского культа смерти и идея некоего "очищающего апокалипсиса".

По словам Джайлса, аргумент о том, что Россия не применит ядерное оружие просто потому, что это не в ее интересах, несостоятелен.

Он не соглашается с мнением некоторых западных лидеров о том, что Путин рационален и все же не прибегнет к ядерному удару. В подтверждение своих слов он приводит то, что до 24 февраля многие не верили в то, что полномасштабное вторжение начнется.

"Западные страны изо всех сил пытались умиротворить Москву, еще до вторжения. Но Путин решил начать войну, не беспокоясь о том, расценят ли на Западе такой шаг как рациональный или нет", — пояснил эксперт.

Напомним, что у Зеленского рассказали, как завершить войну дипломатическим путем. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что в Кремле должен измениться переговорный субъект.

В РФ, в свою очередь, считают, что война с Украиной — "это надолго" и что переговоры невозможны.