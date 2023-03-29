Войну можно закончить дипломатическим путем: у Зеленского рассказали, как этого достичь

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в Москве должен измениться переговорный субъект после поражений на поле боя.

Related video

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление спикера президента России Дмитрия Пескова о невозможности переговоров с Украиной. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте 29 марта.

Подоляк отметил, что переговоры между Киевом и Москвой возможны, однако для этого в России должна произойти определенная трансформация.

"Песков, Лавров ошибаются. Войну можно завершить дипломатическим путем. Если РФ немедленно покинет оккупированные земли. Чтобы это произошло, в Москве должна произойти перезагрузка, измениться переговорный субъект. Этого можно достичь через новые поражения армии РФ. Увеличиваем поставки оружия", — написал советник главы ОП Подоляк.

Что сказал Дмитрий Песков про переговоры с Украиной

29 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России с Украиной об окончании войны невозможны.

По словам Пескова, цели России в Украине не могут быть достигнуты путем дипломатических переговоров, поэтому в Кремле рассчитывают достичь их военным способом. Кроме того, спикер президента РФ заявил, что Россия в Украине "воюет с Западом", поэтому боевые действия затянутся надолго.

Напомним, 25 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и потребовал от российского лидера прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров.

При этом на следующий день, 26 марта, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара может поддержать план Китая по мирному урегулированию конфликта в Украине, если Пекин для этого создаст "фундамент для переговоров".