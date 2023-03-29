Війну можна закінчити дипломатичним шляхом: у Зеленського розповіли, як цього досягти

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, у Москві має змінитися переговорний суб'єкт після поразок на полі бою.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву спікера президента Росії Дмитра Пєскова про неможливість перемовин з Україною. Про це він написав у своєму Twitter-акаунті 29 березня.

Подоляк зазначив, що перемовини між Києвом та Москвою можливі, проте для цього в Росії має відбутися певна трансформація.

"Пєсков та Лавров помиляються. Війну можна завершити дипломатичним шляхом. Якщо РФ негайно залишить окуповані землі. Щоб це сталося, у Москві має відбутися перезавантаження, змінитися переговорний суб’єкт. Цього можна досягти через нові поразки армії РФ. Збільшуємо постачання зброї", — написав радник голови ОП Подоляк.

Що сказав Дмитро Пєсков про переговори з Україною

29 березня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори Росії з Україною щодо закінчення війни неможливі.

За словами Пєскова, мети Росії в Україні не можуть бути досягнуті шляхом дипломатичних переговорів, тому в Кремлі розраховують досягти їх у воєнний спосіб. Крім того, речник президента РФ заявив, що Росія в Україні "воює із Заходом", тому бойові дії затягнуться надовго.

Нагадаємо, 25 березня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і вимагав від російського лідера припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів.

При цьому наступного дня, 26 березня, речник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара може підтримати план Китаю щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, якщо Пекін для цього створить "фундамент для переговорів".