Великі проблеми: РФ втратила в Україні вже 220 тисяч людей, — Міноборони Великобританії

За словами міністра Бена Уоллеса, війська РФ зараз практично не просуваються вперед і зазнають величезних втрат. Це стосується як регулярних військ, так і найманців ПВК "Вагнер".

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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Росія втратила в Україні 220 тисяч осіб. Вони були вбиті чи поранені. Про це пише Sky News.

Уоллес заявив, що війська РФ на цю мить практично не просуваються вперед і зазнають величезних втрат.

"У російських сил наразі є деякі дійсно серйозні та глибокі системні проблеми. За останніми оцінками США, які я бачив, цифри втрат становлять понад 220 000 людей убитими або пораненими", — сказав Уоллес.

Також міністр підтвердив, що перші британські танки Challenger 2 вже прибули до України. Проте українським військовим ще доведеться пройти підготовку, перш ніж використати їх у бою. Їм доведеться діяти разом із німецькими бойовими машинами піхоти Marder.

"Це дуже важливо. Я не можу робити припущення про те, коли, де і як може статися контрнаступ, але я думаю, що не секрет, що Україна прагне розпочати процес відкидання російських військ у конфлікті", — сказав він.

Британські аналітики 29 березня заявили, що глава розвідки РФ просив Путіна відкласти вторгнення в Україну, але той відмовив. За їхніми словами, російські спецслужби завербували в Україні понад 800 українських чиновників різних рівнів. Деякі співпрацювали добровільно, інші – з примусу.

Також повідомлялося, що у ЗСУ розповіли, як борються з новою тактикою запусків "шахедів". За словами спікера ВПС Юрія Ігната, росіяни почали запускати з північних областей безпілотники з різних напрямків. Особливо непросто цьому протистояти у темну пору доби.