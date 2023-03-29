Большие проблемы: РФ потеряла в Украине уже 220 тысяч человек, — Минобороны Великобритании

По словам министра Бена Уоллеса, войска РФ на данный момент практически не продвигаются вперед и несут огромные потери. Это касается как регулярных войск, так и наемников ЧВК "Вагнер".

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия потеряла в Украине 220 тысяч человек. Они были убиты или ранены. Об этом пишет Sky News.

Уоллес заявил, что войска РФ на данный момент практически не продвигаются вперед и несут огромные потери.

"У российских сил в настоящее время есть некоторые действительно серьезные и глубокие системные проблемы. По последним оценкам США, которые я видел, цифры потерь составляют более 220 000 человек убитыми или ранеными", — сказал г-н Уоллес.

Также министр подтвердил, что первые британские танки Challenger 2 уже прибыли в Украину. Однако украинским военным еще предстоит пройти подготовку, прежде чем использовать их в бою. Им придется действовать вместе с немецкими боевыми машинами пехоты Marder.

"Это очень важно. Я не могу строить предположения о том, когда, где и как может произойти контрнаступление, но я думаю, что не секрет, что Украина стремится начать процесс отбрасывания российских войск в конфликте", — сказал он.

Британские аналитики 29 марта заявили, что глава разведки РФ просил Путина отложить вторжение в Украину, но тот отказал. По их словам, российские спецслужбы завербовали в Украине более 800 украинских чиновников разных уровней. Некоторые сотрудничали добровольно, другие — по принуждению.

Также сообщалось, что в ВСУ рассказали, как борются с новой тактикой запусков "шахедов". По словам спикера ВВС Юрия Игната, россияне начали запускать с северных областей беспилотники по разным направлениям. Особенно непросто этому противостоять в темное время суток.