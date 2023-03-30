Найближчим часом Україна отримає сотні БМП, БТР і танків від партнерів, – Bild

Журналісти зазначають, що західна техніка дозволить наблизити Україні день Х, щоб почати звільняти захоплені землі.

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Українську армію незабаром підсилять майже 200 бойових машин піхоти від США, Німеччини, Швеції та Франції. Про це повідомляє Bild.

Збройні сили України отримають:

понад 100 БМП M2 Bradley;

50 шведських БМП CV90;

40 французьких бойових броньованих машин AMX-10RC

У виданні зазначають, що для України наближається день Х, коли ЗСУ будуть оснащені західними танками, бронетранспортерами та бойовими машинами піхоти. Україні вся ця техніка знадобиться для того, щоб відвоювати захоплені російськими військами території.

Marder уже в Україні

Окрім цього ЗСУ вже отримали 21 танк Leopard 2A6 і до 40 німецьких БМП Marder. Українські військові опановували техніку протягом 4-6 тижнів. Також уже передана перша партія танків Challenger 2 з обіцяних 14.

Журналісти зазначають, що німецький Leopard 2A6 на 95% перевершує за потужністю російські танки. Він зможе виявити ворожий танк на відстані до 5 кілометрів вночі чи вдень. В той самий час російські машини, як заявляється, здатні вести точний вогонь на відстані лише 1-2 км. Прогнозується, що німецькі Leopard 2A6 будуть такими ж успішними як американські M1 Abrams під час війни у Перській затоці 1991 року, коли вони знижували іранські радянські танки.

Нагадаємо, 29 березня в Міноборони України показали БМП Marder на озброєні.

28 березня також в Міноборони показали британські танки Challenger 2 на озброєні Десантно-штурмових військ.