В ближайшее время Украина получит сотни БМП, БТР и танков от партнеров, – Bild

Журналисты отмечают, что западная техника позволит приблизить Украине день Х, чтобы начать освобождать захваченные земли.

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Украинскую армию в скором времени усилят около 200 боевых машин пехоты от США, Германии, Швеции и Франции. Об этом сообщает Bild.

Вооруженные силы Украины получат:

свыше 100 БМП M2 Bradley;

50 шведских БМП CV90;

40 французских боевых бронированных машин AMX-10RC

В издании отмечают, что для Украины приближается день Х, когда ВСУ будут оснащены западными танками, бронетранспортерами и боевыми машинами пехоты. Украине вся эта техника понадобится для того, чтобы отвоевать захваченные российскими войсками территории.

Marder уже в Украине

Кроме этого, ВСУ уже получили 21 танк Leopard 2A6 и до 40 немецких БМП Marder. Украинские военные осваивали технику в течение 4-6 недель. Также уже передана первая партия танков Challenger 2 из обещанных 14.

Журналисты отмечают, что немецкий Leopard 2A6 на 95% превосходит по мощности российские танки. Он сможет обнаружить вражеский танк на расстоянии до 5 км ночью или днем. В то же время российские машины, как заявляется, способны вести точный огонь на расстоянии всего 1-2 км. Прогнозируется, что немецкие Leopard 2A6 будут столь же успешны как американские M1 Abrams во время войны в Персидском заливе 1991 года, когда они уничтожали иранские советские танки.

Напомним, 29 марта в Минобороны Украины показали БМП Marder на вооружении.

28 марта также в Минобороны показали британские танки Challenger 2 на вооруженных Десантно-штурмовых войсках.