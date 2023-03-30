В Україні може зʼявитися реєстр "ухилянтів": нардеп розказав, хто туди потраплятиме (ексклюзив)

Фокус поговорив з Федором Веніславським про можливу розсилку повісток через різні месенджери, а також ідею його законопроєкту про оприлюднення особистих даних чоловіків, які навіть після поінформування не прийшли до ТЦК.

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Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський 29 березня в ефірі національного телемарафону розказав, що в Україні думають над створенням законодавчих підстав для надсилання повісток через месенджери. У коментарі Фокусу нардеп пояснив, як така ідея може бути реалізована, а також анонсував законопроєкт про реєстр "ухилянтів".

Повістки через месенджери: як це працюватиме

Як пояснює Веніславський, надсилання повісток через месенджери (WhatsApp, Telegram, Signal тощо) — це лише один із варіантів інформування військовозобов'язаних українців, що їм треба прийти до територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК, колишній військкомат).

"Це повідомлення, що військовозобов'язаному потрібно зʼявитись до ТЦК, щоб пройти процедуру уточнення даних, можливо, отримати повістку", — коментує нардеп.

За його словами, це стало актуальним через велику кількість внутрішньо переміщених осіб в країні. Постійна загроза ракетних обстрілів з боку Росії та окупація територій змусила українців масово переїжджати до інших регіонів. Так, терцентри стикнулись з проблемою пошуку людей, що мають вступити до лав ЗСУ. І зараз депутати проробляють різні варіанти того, як інформувати військовозобовʼязаних чоловіків.

"В цьому випадку [в ефірі телемарафону] я висловив свою субʼєктивну точку зору як юрист. Я відштовхувався від того, що в чинних процесуальних кодексах дозволяється інформувати учасників судового процесу про наступне засідання через месенджери. Якщо є доказ того, що учасник процесу отримав повідомлення, то він вважається належним чином поінформованим", — пояснює він.

Аналогічний алгоритм може діяти й у роботі з військовозобов'язаними, впевнений він. Тим паче, що сьогодні вже є технічні можливості для того, щоб упевнитись, що людина отримала повідомлення.

Втім, якщо законодавчо розсилка інформації через месенджери не буде прирівнюватись до паперових повісток, то це дозволить українцям ігнорувати такі повідомлення, якщо вони не захочуть йти до ТЦК. Але Веніславський вважає, що за допомогою сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій терцентри могли б отримати певний замінник паперових повісток у вигляді цифрового підпису або чогось на кшталт цього.

"Технічно такі можливості є, але це потребує розробки правової бази, тож будемо над цим працювати", — додає він.

Реєстр "ухилянтів": що це таке і хто там буде?

Наразі Федір Веніславський працює над власним законопроєктом щодо так званого реєстру "ухилянтів". У Верховній Раді документ ще не зареєстрований, нардеп доробляє деталі законодавчої ініціативи. Власне, його ідея така: якщо військовозобовʼязаний був належним чином поінформований про необхідність зʼявитись до ТЦК, але не прийшов — наприклад, двічі поспіль, то терцентр матиме право оприлюднити його особисті дані — імʼя, прізвище, якісь ідентифікаційні ознаки в окремому переліку. Після того, як чоловік все ж таки виконає своє зобов'язання, то інформація з реєстру буде вилучена.

"Якщо людина була належним чином, можливо через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до територіального центру, але не зʼявилась, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину", — коментує парламентарій.

За його словами, оприлюднення особистих даних, серед іншого, може виконувати функцію певного суспільного тиска на чоловіка, який ухиляється від прибуття до ТЦК.

Як пояснює Веніславський, депутати тільки почали працювати над законодавчими ініціативами такого кшталту. Очікувати на оформлення їх у вигляді конкретних законопроєктів можна через місяць-два.

Нагадаємо, 22 березня адвокатка Ірина Леонова розповіла, що вручення повісток до військкоматів не за місцем проживання військовозобов'язаного чоловіка є незаконним, оскільки військовий облік ведеться за місцем реєстрації.