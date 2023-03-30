З кульовим пораненням голови: під Львовом знайшли тіло бійця Нацгвардії

Відомо, що на тілі 42-річного бійця не було знайдено ознак насильства та слідів боротьби. Правоохоронці вже розпочали розслідування трагедії.

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Вранці, 30 березня, на території воєнного містечка у Львівській області було виявлено тіло воєннослужбовця Національної гвардії України, що загинув від вогнепального поранення. Про це передає "Суспільне".

За словами речника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлії Шевченко, тіло воєнного з кульовим пораненням у голову виявили у воєнному містечку Золочівського району Львівської області.

"Тіло 42-річного військового з ознаками кульового поранення в голову знайшли на території воєнного містечка. Жодних ознак боротьби не виявлено. Зараз на місці інциденту працює слідчо-оперативна група, поліція, ГБР та спецпрокурори", — повідомила прессекретар Західного регіону. .

Повідомляється, що за фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

За даними видання ZAXID.NET, загинув воєннслужбовець із Червонограда, який служив у Нацгвардії.

У жовтні 2022 року Фокус писав про вбивство добровольця Олексія Щербини, якого застрелили у Києві під час дорожнього конфлікту.

Наприкінці лютого на українсько-білоруському кордоні загинув 33-річний боєць територіальної оборони Волинської області Сергій Панасюк. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли факт його загибелі за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.