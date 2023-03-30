С пулевым ранением головы: под Львовом нашли тело бойца Нацгвардии

Известно, что на теле 42-летнего бойца не нашли признаков насилия и следов борьбы. Правоохранители уже начали расследование трагедии.

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Утром, 30 марта на территории военного городка во Львовской области было обнаружено тело военнослужащего Национальной гвардии Украины, погибшего от огнестрельного ранения. Об этом передает "Суспільне".

По словам спикера специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлии Шевченко, тело военного с пулевым ранением в голову обнаружили в военном городке Золочевского района Львовской области.

"Тело 42-летнего военного с признаками пулевого ранения в голову нашли на территории военного городка. Каких-либо признаков борьбы не обнаружили. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, полиция, ГБР и спецпрокуроры", — сообщила пресс-секретарь Западного региона.

Сообщается, что по факту в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

По данным издания ZAXID.NET, погиб военнослужащий из Краснограда, который служил в Нацгвардии.

В октябре 2022 года Фокус писал об убийстве добровольца Алексея Щербины, которого застрели в Киеве во время дорожного конфликта.

В конце февраля на украино-белорусской границе погиб 33-летний боец территориальной обороны Волынской области Сергей Панасюк. В Единый реестр досудебных расследований внесли факт его гибели по статье 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.