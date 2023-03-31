Маскування недостатньо: які технології можуть приховати бійців та техніку від датчиків (відео)

Війна в Україні показала, що приховати сили та засоби на полі бою є складною задачею в епоху різноманітних датчиків та камер. Тому у світі вже розробляють камуфляжі, які зможуть приховувати або вести в оману ворожі системи від тепловізійного до інфрачервоного діапазонів.

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Камуфляж відіграє важливу роль у військовому мистецтві. Візерунки дозволяють підвищувати непомітність бронетехніки та людей. Однак за останні 20 років відстань, з якої неозброєним оком можна швидко помітити людину зменшилась на 20%, до того ж сучасне поле битви виходить далеко за візуальний спектр. Про це повідомляє The Economist.

Замаскуватись у фрактальних візерунках, які імітують природу, вже недостатньо. У виданні зазначають, що нині в битвах використовують все більше обладнання для пошуку та виявлення цілей. Теплові датчики є прикладом. Вони стають дешевшими, легшими та ефективнішими. Зараз такий датчик коштує близько 1000 доларів, а важить як пʼять пакетиків цукру. За гарної погоди він може виявити нагрітий автомобіль на відстані 10 км. Ще 20 років тому такий датчик важив кілограм і коштував разів в 10 дорожче.

Автор зазначає, що для ЗСУ проблема полягає не лише в тому, що точних датчиків все більше на землі, у небі та на орбіті, а ще й у програмному забезпеченні. Технології дозволяють операторам знаходити голку в стозі сіна.

Аналітик української розвідувальної компанії "Мольфар" Максим Зражевський зазначає, що бойові дії показали, наскільки складніше стало маскувати засоби. Росіяни почали маскувати техніку під цивільну, що порушує Женевську конвенцію. Але є інший вихід як маскувати техніку під прицілом ворога. Необхідно створити новий камуфляж, який обдурить очі людини та електронні датчики.

Технології стелс-камуфляжів

У виданні навели кілька прикладів новітніх технологій, які покликані для зменшення помітності техніки та людей через різні датчики:

камуфляж Barracuda компанії Saab

камуфляж Noa lite компанії Fibrotex

Adaptiv від BAE Systems

Quantum Stealth від Hyperstealth Biotechnology

Шведський оборонний гігант Saab виробляє спеціальні камуфляжі Barracuda, які зменшують відбиття радарів і теплову сигнатуру. Для цього створили спеціальні напівпровідні полімери, які здатні поглинати частину вхідного променя. Зменшення теплового сліду відбувається за допомогою спеціального ізоляційного матеріалу. Щоб ще більше покращити ефективність він може випромінювати більш холодні хвилі з навколишнього середовища, наприклад землі або рослинності.

Демонстрація можливостей Barracuda

Ізраїльська компанія Fibrotex розробила камуфляж, який дозволяє маскувати бійців або засоби. Він є мультиспекторальним, що означає захист від засобів у різних спектрах. Вага одного пончо складає менше ніж 700 грамів. Розробники заявляють про захист від тепловізійного спектра, приладів нічного бачення, а також інфрачервоного спектра.

Демонстрація можливостей Fibrotex

Розробка Adaptiv дозволяє замаскувати танк чи іншу техніку від інфрачервоного сигналу. Камуфляж складається з шестикутних модулів, які можуть дуже швидко нагріватись та охолоджуватись. Кожен окремий елемент може створювати різні візерунки. По суті камуфляж є хамелеоном, який здатний імітувати або копіювати інші обʼєкти. Він може імітувати машину чи іншу техніку для введення в оману ворога.

Камуфляж Adaptiv може імітувати вигляд машини

Quantum Stealth — це амбітна розробка, яка використовує напівпрозорі пластикові листи з рядами витягнутих лінз. Їх склеюють певним чином, щоб зруйнувати інтерференцію. Це запобігає потраплянню світла на відбитий об'єкт. Зараз технологія ще далека від досконалості, але над нею продовжують працювати.

Демонстрація можливостей Quantum Stealth

Нагадаємо, 10 лютого 2022 року Німеччина отримала танки Leopard 2 з новітнім камуфляжем Barracuda.

26 серпня в США помітили винищувач F-35C у футуристичному камуфляжі, якій має зменшити помітність літака.