Маскировки недостаточно: какие технологии могут скрыть бойцов и технику от датчиков (видео)

Война в Украине показала, что скрыть силы и средства на поле боя является сложной задачей в эпоху различных датчиков и камер. Поэтому в мире уже разрабатывают камуфляжи, которые смогут скрывать или обманывать вражеские системы от тепловизионного до инфракрасного диапазонов.

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Камуфляж играет немаловажную роль в военном искусстве. Узоры позволяют повышать незаметность бронетехники и людей. Однако за последние 20 лет расстояние, с которого невооруженным глазом можно быстро заметить человека уменьшилось на 20%, к тому же современное поле битвы выходит далеко за визуальный спектр. Об этом сообщает The Economist.

Замаскироваться во фрактальных узорах, имитирующих природу, уже недостаточно. В издании отмечают, что в настоящее время в битвах используют все большее оборудования для поиска и обнаружения целей. Тепловые датчики являются тому примером. Они становятся дешевле, легче и эффективнее. Сейчас такой датчик стоит около 1000 долларов, а весит как пять пакетиков сахара. В хорошую погоду он может обнаружить нагретый автомобиль на расстоянии 10 км. Еще 20 лет назад такой датчик весил килограмм и стоил раза в 10 дороже.

Автор отмечает, что для ВСУ проблема состоит не только в том, что точных датчиков все больше на земле, в небе и на орбите, но и в программном обеспечении. Технологии позволяют операторам находить иглу в стопе сена.

Аналитик украинской разведывательной компании "Мольфар" Максим Зражевский отмечает, что боевые действия показали, насколько сложнее стало маскировать средства. Россияне начали маскировать технику под гражданскую, нарушая Женевскую конвенцию. Но есть другой выход, как маскировать технику под прицелом врага. Необходимо создать новый камуфляж, который обманет глаза человека и электронные датчики.

Технологии стелс-камуфляжей

В издании привели несколько примеров новейших технологий, призванных для уменьшения заметности техники и людей через разные датчики:

камуфляж Barracuda компании Saab

камуфляж Noa lite компании Fibrotex

Adaptiv от BAE Systems

Quantum Stealth от Hyperstealth Biotechnology

Шведский оборонный гигант Saab производит специальные камуфляжи Barracuda, уменьшающие отражение радаров и тепловую сигнатуру. Для этого создали специальные полупроводниковые полимеры, способные поглощать часть входного луча. Уменьшение теплового следа происходит посредством специального изоляционного материала. Чтобы еще больше улучшить эффективность, он может излучать более холодные волны из окружающей среды, например, земли или растительности.

Демонстрация возможностей Barracuda

Израильская компания Fibrotex разработала камуфляж, позволяющий маскировать бойцов или средства. Он мультиспекторальный, что означает защиту от средств в различных спектрах. Вес одного пончо составляет менее 700 граммов. Разработчики заявляют о защите от тепловизионного спектра, приборов ночного видения, а также инфракрасного спектра.

Демонстрация возможностей Fibrotex

Разработка Adaptiv позволяет замаскировать танк или другую технику от инфракрасного сигнала. Камуфляж состоит из шестиугольных модулей, которые могут быстро нагреваться и охлаждаться. Каждый отдельный элемент может создавать разные узоры. По сути, камуфляж является хамелеоном, который способен имитировать или копировать другие объекты. Он может имитировать машину или другую технику для введения в заблуждение врага.

Камуфляж Adaptiv может имитировать вид машины.

Quantum Stealth – это амбициозная разработка, использующая полупрозрачные пластиковые листы с рядами вытянутых линз. Их склеивают определенным образом, чтобы убрать интерференцию. Это предотвращает попадание света на отраженный объект. Сейчас технология еще далека от совершенства, но над ней продолжают работать.

Демонстрация возможностей Quantum Stealth

Напомним, 10 февраля 2022 года Германия получила танки Leopard 2 с новейшим камуфляжем Barracuda.

26 августа в США был замечен истребитель F-35C в футуристическом камуфляже, который должен уменьшить заметность самолета.