"З перших вуст": Сі Цзіньпін та Зеленський мають поговорити про мирний план, — прем'єр Іспанії

За словами Педро Санчеса, світ має бути справедливим та міцним, а мирний план, запропонований Україною, відповідає Статуту ООН.

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес 31 березня закликав главу КНР Сі Цзіньпіна поговорити із президентом України Володимиром Зеленським. Політики мають обговорити мирний план із закінчення війни Росії з Україною. Про це пише Reuters.

За словами Санчеса, який зараз перебуває у Пекіні, Іспанія підтримує формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським у листопаді. Вона включає виведення Росією військ з усіх окупованих територій України, включаючи Донецьку та Луганську області, а також Крим.

"Я вважаю, що цей план закладає основи міцного миру в Україні та повністю відповідає Статуту Організації Об'єднаних Націй та її принципам, які були порушені вторгненням Путіна", — сказав він.

Також видання Bloomberg пише, що ЄС підтримує необхідність відкритого діалогу з Китаєм та одночасно розв'язує свої проблеми з таких питань, як торгівля, технології та міжнародні відносини.

"Ми всі хочемо миру, але ми хочемо, щоб цей світ був справедливим і міцним. Щоб це сталося, він повинен ґрунтуватися на позиції країни, яка зазнає нападу", — заявив Санчес.

Нагадаємо, що у лютому Китай запропонував свій мирний план із закінчення війни в Україні. Програма складається із 12 пунктів. Серед них – припинення бойових дій, відмова від санкцій, мирні переговори.

Також повідомлялося, що 23 лютого Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій підтримала мирний план, запропонований Зеленським. Прийнятий документ закликає РФ зупинити бойові дії та вивести свої війська з України.