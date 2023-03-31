"Из первых уст": Си Цзиньпин и Зеленский должны поговорить о мирном плане, — премьер Испании

По словам Педро Санчеса, мир должен быть справедливым и прочным, а мирный план, предложенный Украиной, соответствует Уставу ООН.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес 31 марта призвал главу КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики должны обсудить мирный план по окончанию войны России с Украиной. Об этом пишет Reuters.

По словам Санчеса, который сейчас находится в Пекине, что Испания поддерживает формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре. Она включает в себя вывод Россией войск со всех оккупированных территорий Украины, включая Донецкую и Луганскую области, а также Крым.

"Я считаю, что этот план закладывает основы прочного мира в Украине и полностью соответствует Уставу Организации Объединенных Наций и ее принципам, которые были нарушены вторжением Путина", — сказал он.

Также издание Bloomberg пишет, что ЕС поддерживает необходимость открытого диалога с Китаем и одновременно решает свои проблемы по таким вопросам, как торговля, технологии и международные отношения.

"Мы все хотим мира, но мы хотим, чтобы этот мир был справедливым и прочным. Чтобы это произошло, он должен основываться на позиции страны, которая подвергается нападению", — заявил Санчес.

Напомним, что в феврале Китай предложил свой мирный план по окончанию войны в Украине. Программа состоит из 12 пунктов. Среди них прекращение боевых действий, отказ от санкций, мирные переговоры.

Также сообщалось, что 23 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой поддержала мирный план, предложенный Зеленским. Принятый документ призывает РФ остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины.