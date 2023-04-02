Чехія має потенціал для військової допомоги Україні, — міністр оборони.

За словами Яни Чернохової, допомога, що відправляється Україні, не надає негативного впливу на обороноздатність країни. При цьому напередодні президент Чехії Петро Павло стверджував, що країна вичерпала свої можливості.

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Склади Чехії досі мають достатньо обладнання та матеріалів військового призначення, які можна буде відправити для допомоги Україні. Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова. Про це пише місцеве видання "ČTK".

Міністр стверджує, що найближчим часом вона та начальник Генштабу армії Чеської Республіки Карел Рехка планують зустріч із президентом Петром Павлом, якому передадуть список того, що може бути відправлено до України. При цьому міністр підкреслила, що ніщо з того, що прямує на допомогу Україні, не впливає негативно на обороноздатність її країни.

"На наших складах все ще є речі, які точно ніколи не будуть використані в нашій армії. Ми проінформуємо пана президента про ті списки, які ми маємо, щоб він отримав точний огляд того, що ми можемо гіпотетично відправити в Україну, якщо Україна у цьому зацікавлена", — пояснила вона.

Президент Чехії заявляв про іншу ситуацію

Минулого тижня в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung президент Павло заявив, що Чехія допомагала Україні постачанням зброї настільки, наскільки могла. Наразі великих можливостей та інших варіантів у неї вже немає.

За його словами, Чехія може допомогти Україні певними можливостями, пов'язаними із системами ППО та боєприпасами, для постачання яких у його країні є виробничі потужності.

Наприкінці лютого президент Чехії Петро Павло відвідав концерт українського гурту ТНМК у Празі.

У середині лютого Чехія анонсувала виробництво мобільних систем протиповітряної оборони для України, щоб ЗСУ отримали можливість боротися з дронами-камікадзе.