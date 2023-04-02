Чехия имеет потенциал для военной помощи Украине, — министр обороны

По словам Яны Черноховой, отправляемая Украине помощь не оказывает негативного влияния на обороноспособность страны. При этом, накануне, президент Чехии Петр Павел утверждал, что страна исчерпала свои возможности.

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Склады Чехии до сих пор имеют достаточное число оборудования и материалов военного назначения, которые можно будет отправить для помощи Украине. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова. Об этом пишет местное издание ČTK.

Министр утверждает, что в ближайшее время она и начальник Генштаба армии Чешской Республики Карел Рехка планируют встречу с президентом Петром Павелом, которому будет передадут список того, что может быть отправлено в Украину. При этом министр подчеркнула, что ничто из того, что направляется на помощь Украине не влияет негативно на обороноспособность ее страны.

"На наших складах все еще есть вещи, которые точно никогда не будут использованы в нашей армии. Мы проинформируем господина президента о тех списках, которые у нас есть, чтобы он имел точный обзор того, что еще мы можем гипотетически отправить в Украину, если Украина в этом заинтересована", — уточнила она.

Президент Чехии заявлял о другой ситуации

На прошлой неделе в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung президент Павел заявил, что Чехия, помогала Украине поставками оружия настолько, насколько могла. Сейчас больших возможностей и других вариантов у нее уже нет.

По его словам, Чехия может помочь Украине определенными возможностями, связанными с системами ПВО и боеприпасами, для поставки которых в его стране есть производственные мощности.

В конце февраля президент Чехии Петр Павел посетил концерт украинской группы ТНМК в Праге.

В середине февраля Чехия анонсировала производство мобильных систем противовоздушной обороны для Украины, чтобы ВСУ получили возможность бороться с дронами-камикадзе.