"Ми хочемо миру": Зеленський назвав умову для завершення війни з Росією

За словами українського президента, у разі поразки України російські війська підуть до інших європейських країн.

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Досягнення миру між Україною та Російською Федерацією можливе лише за умови воєнної поразки ЗС РФ на полі бою. Про це сказав президент України Володимир Зеленський 3 квітня у межах візиту до села Ягідне Чернігівської області у зв'язку з роковинами деокупації населеного пункту, повідомляє видання "Укрінформ".

"Ми хочемо миру, але як можна досягти миру з Росією? Тільки шляхом перемоги на полі бою в нашій країні, на нашій землі, щоб зупинити Росію", — сказав Володимир Зеленський.

Президент України заявив, що якщо російським військам вдасться досягти своєї мети в Україні, вони підуть в інші європейські країни. Він наголосив, що в Ягідному можна було побачити наслідки воєнної агресії ЗС РФ.

Український лідер також висловив подяку союзникам нашої країни за допомогу.

У публікації згадується про те, що у березні минулого року російські окупанти утримували в підвалі школи села Ягідне на Чернігівщині 367 місцевих жителів, зокрема 50 дітей та кілька немовлят.

У випуску журналу Time від 16 березня журналісти розповіли про те, як мешканці Ягідного виживали під час російської окупації. Видання присвятило одну зі своїх обкладинок українцям, що прожили цілий місяць у шкільному підвалі.

Нагадаємо, що під час візиту до Ягідного Володимир Зеленський сказав, що росіяни ще мають можливість піти з території України. За словами президента, в іншому випадку ЗС РФ будуть знищені під час контрнаступу ЗСУ.

Раніше, 31 березня, Володимир Зеленський також назвав умову для початку переговорного процесу з РФ. Український лідер заявив, що для цього російські воєнні мають залишити територію України.