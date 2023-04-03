"Мы хотим мира": Зеленский назвал условие для завершения войны с Россией

По словам украинского президента, в случае поражения Украины, российские войска пойдут в другие европейские страны.

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Достижение мира между Украиной и Российской Федерацией возможно только при условии военного поражения ВС РФ на поле боя. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля в рамках визита в село Ягодное Черниговской области в связи с годовщиной деоккупации населенного пункта, сообщает издание "Укринформ".

"Мы хотим мира, но как можно достичь мира с Россией? Только путем победы на поле боя в нашей стране, на нашей земле, чтобы остановить Россию", — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины заявил, что если российским войскам удастся достичь своих целей в Украине, они пойдут в другие европейские страны. Он подчеркнул, что в Ягодном можно было увидеть последствия военной агрессии ВС РФ.

Украинский лидер также выразил благодарность союзникам нашей страны за оказываемую помощь.

В публикации упоминается о том, что в марте прошлого года российские оккупанты удерживали в подвале школы села Ягодное Черниговской области 367 местных жителей, в том числе 50 детей и несколько младенцев.

В выпуске журнала Time от 16 марта журналисты рассказали о том, как жители села Ягодное выживали во время российской оккупации. Издание посвятило одну из своих обложек украинцам, проживших целый месяц в школьном подвале.

Напомним, что во время визита в Ягодное Владимир Зеленский сказал, что у россиян еще есть возможность уйти с территории Украины. По словам президента, в противном случае, ВС РФ будут уничтожены во время контрнаступления ВСУ.

Ранее, 31 марта, Владимир Зеленский также назвал условие для начала переговорного процесса с РФ. Украинский лидер заявил, что для этого российские военные должные покинуть территорию Украины.