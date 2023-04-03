Голова МАГАТЕ Гроссі відвідає Росію через Запорізьку АЕС, — CNN
За його словами, ситуація на електростанції погіршилася і виною тому — посилення військової агресії на цьому напрямі. Під час зустрічі із представниками РФ він обговорить питання безпеки об'єкта.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі збирається здійснити офіційний візит до Російської Федерації у середу, 5 квітня. Там він обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, повідомляє видання CNN.
Насамперед стоїть питання безпеки на цій ділянці, адже неподалік регулярно ведуться бойові дії, що загрожує не лише мешканцям найближчих регіонів, а й усьому континенту.
Відбудеться зустріч із російськими представниками у середу, 5 квітня у російському Калінінграді.
"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідає Калінінград у середу в рамках консультацій, що продовжуються, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції України під час війни", — сказав представник агентства.
Примітно, що в середу, 29 березня, Рафаель Гроссі особисто відвідав АЕС у Запорізькій області і це був його другий візит з початку повномасштабної війни. Як передає джерело його слова, ситуація на об'єкті зовсім не покращилась і виною тому посилення військової активності в цьому районі.
Наразі голова МАГАТЕ намагатиметься сформулювати "реалістичні, життєздатні пропозиції", з якими були б згодні обидві сторони.
Нагадаємо, 30 березня Рафаель Гроссі розповів, що побачив під час візиту на атомний об'єкт у Запорізькій області. За його словами, через військову агресію електростанцію практично неможливо захистити.
23 березня повідомлялося, що у МАГАТЕ передумали створювати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. За словами голови організації Рафаеля Гроссі, реалізація цієї ініціативи призвела б до того, що поза межами зони було б величезне скупчення озброєння.