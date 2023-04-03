Глава МАГАТЭ Гросси посетит Россию из-за Запорожской АЭС, — CNN

По его словам, ситуация на электростанции ухудшилась и виной тому — усиление военной агрессии на этом направлении. Во время встречи с представителями РФ он обсудит вопрос безопасности объекта.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается совершить официальный визит в Россий скую Федерацию в среду, 5 апреля. Там он обсудит ситуацию на Запорожской АЭС, как передает издание CNN.

В первую очередь стоит вопрос безопасности на этом участке, ведь неподалеку регулярно ведутся боевые действия, что угрожает не только жителям ближайших регионов, но и всему континенту.

Состоится встреча с российскими представителями в среду, 5 апреля в российском Калининграде.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Калининград в среду в рамках продолжающихся консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской атомной электростанции Украины во время войны", — сказал представитель агентства.

Примечательно, что в среду, 29 марта Рафаэль Гросси лично посетил АЭС в Запорожской области и это был его второй визит с начала полномасштабной войны. Как передает источник его слова, ситуация на объекте совершенно не улучшилась и виной тому усиление военной активности в этом районе.

Сейчас глава МАГАТЭ будет пытаться сформулировать "реалистичные, жизнеспособные предложения", с которыми были бы согласны обе стороны.

Напомним, 30 марта Рафаэль Гросси рассказал, что увидел во время визита на атомный объект в Запорожской области. По его словам из-за военной агрессии электростанцию практически невозможно защитить.

23 марта сообщалось, что в МАГАТЭ передумали создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. По словам главы организации Рафаэля Гросси, реализация этой инициативы привела бы к тому, что за пределами зоны было бы огромное скопление вооружения.