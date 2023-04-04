Нічна атака БПЛА на Одещині: в ОДА підтвердили приліт дрона-камікадзе

Внаслідок влучення ворожого безпілотника, як зазначають в адміністрації, виникла пожежа на одному з підприємств. Загалом за ніч українським воєннослужбовцям вдалося збити 14 із 17 БПЛА.

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В Одеській ОДА повідомили подробиці атаки БПЛА у ніч на 4 квітня. На одному з підприємств Одещини зафіксовано пожежу, але до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати спалах. Про це повідомляється в Telegram-каналі прессекретаря Одеської ОДА Сергія Братчука.

За попередніми даними, обійшлось без жертв.

Сили оборони України "приземлили" 14 "шахедів" із 17, за даними Командування Повітряних сил. 13 дронів було збито у повітряному просторі Одеської області, і один – у Миколаївській.

"Ніч сьогодні була напруженою, 17 "шахедів" ворог запустив у районі півдня нашої країни. 14 з них знищено силами ППО", — йдеться у публікації.

Братчук також подякував тим жителям регіону, які не публікували кадри роботи українських ППО в соцмережах, і водночас попередив тих, хто не дотримувався цього правила.

"За вами прийдуть, ваші імена відомі, як і прізвища. Соціальні мережі, вони багато про що можуть розповісти", — заявив він.

Спікер також згадав, що Одеса отримала сертифікат від ЮНЕСКО. 25 січня історичний центр Одеси було включено до списку об'єктів Світової спадщини, які перебувають під загрозою. Ця ініціатива спеціальної установи ООН має захистити культурну спадщину міста.

Нагадаємо, що в Авдіївці окупанти обстріляли автобус із людьми, є жертви. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень після того, як російські окупаційні війська обстріляли Авдіївку.