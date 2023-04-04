Ночная атака БПЛА в Одесской области: в ОВА подтвердили прилет дрона-камикадзе

В результате попадания вражеского беспилотника, как отмечают в администрации, возник пожар на одном из предприятий. В целом, за ночь украинским военнослужащим удалось сбить 14 из 17 БПЛА.

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В Одесской ОВА сообщили подробности атаки БПЛА в ночь на 4 апреля. На одном из предприятий в Одесской области зафиксирован пожар, но до утра спасателям удалось ликвидировать возгорание. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

Силы обороны Украины "приземлили" 14 "шахедов" из 17, по данным Командования Воздушных сил. 13 дронов были сбиты в воздушном пространстве Одесской области, и один – в Николаевской.

"Ночь сегодня была напряженной, 17 "шахедов" враг запустил в районе юга нашей страны. 14 из них уничтожены силами ПВО", — говорится в публикации.

Братчук также поблагодарил тех жителей региона, которые не публиковали кадры работы украинских ПВО в соцсетях, и вместе с тем пригрозил тем, кто не придерживался этого правила.

"За вами придут, ваши имена известны, как и фамилии. Социальные сети, они о многом могут рассказать", — заявил он.

Спикер также упомянул о том, что Одесса получила сертификат от ЮНЕСКО. 25 января исторический центр Одессы был включен в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой. Эта инициатива специального учреждения ООН должна защитить культурное наследие города.

Напомним, что в Авдеевке оккупанты обстреляли автобус с людьми, есть жертвы. Один человек погиб, еще один получил ранения после того, как российские оккупационные войска обстреляли Авдеевку.