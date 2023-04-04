Відповідав за планування терактів у Європі: США ліквідували лідера ІДІЛ

Як стверджують у Пентагоні, без Халіда аль-Джабурі "Ісламська держава" тимчасово не зможе планувати зовнішніх нападів. У ході спецоперації жертв серед цивільного населення не було.

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У понеділок, 3 квітня, Вашингтон провів військову операцію на території Сирії, під час якої було ліквідовано Халіда Аїда Ахмада аль-Джабурі, одного з головних лідерів "Ісламської держави", що стало новим ударом по терористичному угрупованню. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США у Twitter.

У веденні лідера бойовиків перебувало планування терактів "Ісламської держави" в Європі, він також відповідав за ієрархію в управлінні терористичної групи.

Під контролем "Ісламської держави" знаходилися значні території в Іраку та Сирії у 2014 році. За деякими даними, до угруповання входить 5-7 тисяч людей, включно з тими, які їм співчувають, у Сирії та Іраку. Близько половини з них виконують безпосередню роль бойовиків.

Під час операції Сполучених Штатів жертв серед цивільного населення чи поранених не було.

За оцінками представників Пентагону, угруповання, як і раніше, являє собою небезпеку. Незважаючи на те, що її вдалося послабити, вона все ще може проводити операції та не обмежуватись межами близькосхідного регіону.

Але, як би там не було, ліквідація аль-Джабурі на якийсь час завадить угрупованню планувати зовнішні напади, повідомляється в заяві.

Нагадаємо, що американські бази в Сирії зазнали атак ракет і БПЛА, на що була відповідь Вашингтона. Відомо про поранення 5 американських військовослужбовців, а також про те, що загинув підрядник.

Україна ввела санкції проти Башара Асада. Обмеження РНБО поширюються на РФ, Іран та Сирію, зокрема зачіпають активи, торговельні операції та перевезення вантажів через територію України.