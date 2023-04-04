Священик із Хмельницького, який побив бійця ЗСУ, залишив територію України, — депутат

За словами політика Олександра Василишина, повiстку не змогли вручити в руки безпосередньо обвинуваченому. Він залишив межі міста, а можливо, і територію країни.

Related video

Священик УПЦ МП, який побив в одному із храмів Хмельницького військового ЗСУ, уже втік з України. На цьому наголосив депутат Хмельницької міської ради Олександр Василишин в ефірі телеканалу "Прямий".

Після того, як ситуація набула розголосу і священик отримав підозру у побитті військовослужбовця ЗСУ, він ухвалив рішення залишити територію країни.

"Той поп, який підняв руку на нашого захисника-воїна, йому вчора Національна поліція підозру оголосила. А на сьогодні стало відомо, що він уже втік з України. Принаймні з міста Хмельницький. І вручили цю повiстку до слідчого його батькам", — сказав Олександр Василишин.

Найближчим часом правоохоронці оголосять його в розшук, а у справі про побиття у храмі вийшло додаткове кримінальне провадження за ч.1 статті 125 Кримінального кодексу України.

Побиття бійця ЗСУ у храмі Хмельницького: що відомо

Стався інцидент зранку неділі, 2 квітня. У Свято-Покровському кафедральному соборі священик напав на військового Артура Ананьєва. Депутат місцевої обласної ради Віктор Бурлик зауважив, що український захисник отримав на фронті контузію та черепно-мозкову травму. До храму він прийшов із власної ініціативи.

"Він сам пішов до московського храму щоб поставити запитання "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату????" — йдеться у повідомленні.

4 квітня Хмельницька облрада заборонила УПЦ МП. Під час чергового засідання депутати вшанували пам'ять тих військових, котрі віддали своє життя за захист України. Після цього вони почали обговорювати інцидент із військовим, який стався напередодні у хмельницькому храмі. Було ухвалено рішення повністю заборонити діяльність УПЦ МП на території області.

2 квітня повідомлялося, що майже 50 осіб прибули на територію храму з протестом проти священиків московського патріархату. А мер міста Олександр Симчишин вимагав повної заборони УПЦ МП.