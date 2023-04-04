Священник из Хмельницкого, который избил бойца ВСУ, покинул территорию Украины, — депутат

По словам политика Александра Василишина, повестку не смогли вручить в руки непосредственно обвиняемому. Он покинул пределы города, а возможно и территорию страны.

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Священник УПЦ МП, который избил в одном из храмов Хмельницкого военного ВСУ, уже сбежал из Украины. Об этом заявил депутат Хмельницкого городского совета Александр Василишин в эфире телеканала "Прямий".

После того, как ситуация получила огласку и священник получил подозрение в избиении военнослужащего ВСУ, он принял решение покинуть территорию страны.

"Тот поп, который поднял руку на нашего защитника-воина, ему вчера Национальная полиция подозрение объявила. А на сегодняшний день стало известно, что он уже сбежал из Украины. По крайней мере из города Хмельницкий. И вручили эту повестку к следователю его родителям", — сказал Александр Василишин.

В ближайшее время сотрудники правоохранительных органов объявят его в розыск, а в деле об избиении в храме получилось дополнительное уголовное производство по ч.1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины.

Избиение бойца ВСУ в храме Хмельницкого: что известно

Произошел инцидент утром воскресенья, 2 апреля. В Свято-Покровском кафедральном соборе священник напал на военного Артура Ананьева. Депутат местного областного совета Виктор Бурлык подметил, что украинский защитник получил на фронте контузию и черепно-мозговую травму. В храм он пришел по собственной инициативе.

"Он сам пошел в московский храм чтобы задать вопрос "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат????" — говорится в сообщении.

4 апреля Хмельницкий облсовет запретил УПЦ МП. Во время очередного заседания депутаты почтили память тех военных, которые отдали свою жизнь за защиту Украины. После этого они начали обсуждать инцидент с военным, который произошел накануне в хмельницком храме. Было принято решение полностью запретить деятельность УПЦ МП на территории области.

2 апреля сообщалось, что около 50 человек прибыли на территорию храма с протестом против священников московского патриархата. А мэр города Александр Симчишин требовал повсеместного запрета "московской фсбешной агентуры в виде УПЦ МП".