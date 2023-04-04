Російський мільярдер створив батальйон для війни в Україні, але під санкції не потрапив, — росЗМІ

За словами журналістів, мільярдер Ігор Алтушкін намагався набирати людей у російських в'язницях, проте голова ПВК "Вагнер" Пригожин заблокував для нього цю можливість.

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Російський мідний магнат Ігор Алтушкін фінансує так званий "Уральський батальйон", який воює у складі ЗС РФ проти України. Про це пише The Moscow Times із посиланням на свої джерела.

"Він надає обладнання та інші речі. Це його батальйон. Я отримав цю інформацію від їхнього командира", — повідомило журналістам анонімне джерело в Міноборони РФ.

Крім того, голова Фонду ветеранів спецвійськ, який також відправляє росіян на війну з Україною, Віктор Ярков також підтвердив, що Алтушкін фінансує батальйон окупантів з Уралу.

Видання пише, що Ярков відмовився називати імена інших спонсорів, проте заявив, що вони є. Також журналісти зв'язалися з представником Російської мідної компанії, що належить Алтушкіну, але той відмовився відповідати на запитання щодо причетності мільярдера до батальйону.

Повідомляється, що невідомо скільки грошей Алтушкін пожертвував Уральському батальйону, скільки солдат воює у складі підрозділу і де саме вони дислоковані на фронті.

Ще в лютому російське видання RT говорило, що батальйон воював неподалік Кремінної. Також у матеріалі йдеться, що Алтушкін спершу намагався вербувати солдатів для свого батальйону у в'язницях РФ, проте голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заблокував для нього цю можливість. Тепер цим займається тільки Міноборони РФ.

Хто такий Ігор Алтушкін

Видання пише, що Ігор Алтушкін почав займатися переробкою брухту кольорових металів ще у 1990-х. У 2003 році він заснував Російську мідну компанію зі штаб-квартирою в Єкатеринбурзі. Сьогодні підприємство є третім за величиною торговцем міддю в РФ. Статки Алтушкіна оцінюються в 3,4 млрд доларів.

За словами журналістів, ні Алтушкін, ні його бізнес, ні хтось із його родини не потрапили під санкції Заходу. Так, дружина Алтушкіна та один із його синів мають громадянство Великобританії. Сам мільярдер є власником особняка у Лондоні, а також кількох квартир у Великій Британії.

Ігор Алтушкін Фото: wikipedia

У матеріалі йдеться, що Алтушкін часто інвестує в будівництво церков у РФ. Особливо у Свердловській області Росії та Чечні, де переважає мусульманське населення.

Видання пише, що Алтушкін має зв'язки з Кремлем. Його кілька разів було нагороджено державними нагородами, серед яких Орден "За заслуги перед батьківщиною", Орден Дружби, а також має звання Почесного громадянина Свердловської області.

Журналісти Politico 4 березня заявили, що Росія має намір повернути своїх шпигунів до Європи через постачання зброї в Україну. За інформацією джерел, Кремль почав вивчати нові методи збору розвідувальних даних, серед яких: кібернетичні, традиційне прикриття та онлайн-операції.

Також повідомлялося, що ексохоронець Путіна втік за кордон і дав відверте інтерв'ю. Офіцер Федеральної служби охорони РФ Гліб Каракулов не підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну, тому не зміг далі працювати у ФСО і змушений був бігти за кордон, забравши з Росії сім'ю.