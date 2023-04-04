Российский миллиардер создал батальон для войны в Украине, но под санкции не попал, — росСМИ

По словам журналистов, миллиардер Игорь Алтушкин пытался набирать людей в российских тюрьмах, однако глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заблокировал для него эту воможность.

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Российский медный магнат Игорь Алтушкин финансирует так называемый "Уральский батальон", который воюет в составе ВС РФ против Украины. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на свои источники.

"Он предоставляет оборудование и другие вещи. Это его батальон. Я получил эту информацию от их командира", — сообщил журналистам анонимный источник в Минобороны РФ.

Кроме того, глава Фонда ветеранов спецназа, который также отправляет россиян на войну с Украиной, Виктор Ярков также подтвердил, что Алтушкин финансирует батальон оккупантов из Урала.

Издание пишет, что Ярков отказался называть имена других спонсоров, однако заявил, что они есть. Также журналисты связались с представителем Русской медной компании, принадлежащей Алтушкину, но тот отказался отвечать на вопросы о причастности миллиардера к батальону.

Сообщается, что неизвестно, сколько денег Алтушкин пожертвовал Уральскому батальону, сколько солдат воюет в составе подразделения и где именно они дислоцированы на фронте.

Еще в феврале российское издание RT говорило, что батальон воевал недалеко от Кременной. Также в материале говорится, что Алтушкин сперва пытался вербовать солдат для своего батальон в тюрьмах РФ, однако глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заблокировал для него эту возможность. Теперь же этим занимается только Минобороны РФ.

Кто такой Игорь Алтушкин

Издание пишет, что Игорь Алтушкин начал заниматься переработкой лома цветных металлов еще в 1990-х. В 2003 он основал Русскую медную компанию со штаб-квартирой в Екатеринбурге. Сегодня предприятие является третьим по величине торговцем медью в РФ. Состояние Алтушкина оценивается в 3,4 млрд долларов.

По словам журналистов, ни Алтушкин, ни его бизнес, ни кто-либо из его семьи не попали под санкции Запада. Так, супруга Алтушкина и один из его сыновей имеют гражданство Великобритании. Сам миллиардер является владельцем особняка в Лондоне, а также нескольких квартир в Великобритании.

Игорь Алтушкин Фото: wikipedia

В материале говорится, что Алтушкин часто инвестирует в строительство церквей в РФ. Особенно в Свердловской области России и Чечне, где преобладает мусульманское население.

Издание пишет, что у Алтушкина есть связи с Кремлем. Он несколько раз был награжден государственными наградами, среди которых Орден "За заслуги перед отечеством", Орден Дружбы, а также имеет звание Почетного гражданина Свердловской области.

Журналисты политико 4 апреля заявили, что Россия намерена вернуть своих шпионов в Европу из-за поставок оружия в Украину. По информации источников, Кремль начал изучать новые методы сбора разведывательных данных, среди которых: кибернетические, традиционное прикрытие, а также онлайн-операции.

Также сообщалось, что экс-охранник Путина сбежал за границу и дал откровенное интервью. Офицер Федеральной службы охраны РФ Глеб Каракулов не поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, так что не смог дальше работать в ФСО и вынужден был бежать за границу, забрав из России семью.