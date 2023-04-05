Масштабний вантаж: у Пентагоні показали відправку військової допомоги для України (фото)

Для того, щоб допомогти Україні відвоювати захоплені Росією території, США та їхні союзники нарощують виробництво боєприпасів.

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Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки опублікувало вражаючі фото відправлення військової допомоги Україні на тлі оголошення нового пакету підтримки. Відповідні фото пресслужба Пентагону опублікувала 4 квітня.

Повідомляється, що США та їхні союзники нарощують виробництво боєприпасів, щоб підтримати Україну у спробах відвоювати свою територію у Росії.

Фото: Міноборони США

В оборонному відомстві зазначають, що ведуть постійні переговори з Києвом щодо його потреб, чи то боєприпасів, чи інших матеріальних засобів, і постійно вносять корективи залежно від умов на фронті.

Окрім боєприпасів, департамент розширив підготовку українських військ, зосередивши увагу на загальновійськових та спільних маневрових операціях. Також надається технічне обслуговування та підтримка.

"Наша увага зосереджена на підтримці українців, щоб змінити динаміку на місцях. Ми хочемо допомогти Україні просунутися вперед і утримати свої позиції в тому, що, як ми очікуємо, буде українським контрнаступом", — зазначили у відомстві.

Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму $2,6 млрд.

4 квітня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,6 млрд доларів. З цих коштів 500 млн доларів буде надано у вигляді президентського вилучення допомоги з безпеки (PDA), решта 2,1 млрд доларів — у вигляді Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

До нового пакету військової допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для наданих США систем HIMARS та зенітних ракетних комплексів, артилерійські снаряди, протитанкові системи, стрілецька зброя, транспортні засоби, важка техніка тощо.

Нагадаємо, про новий пакет військової допомоги США стало відомо у січні 2023 року. Тоді йшлося про те, що з серпня 2021 року США вже тридцяте вдаються до скорочення власних запасів озброєнь для постачання ЗСУ.