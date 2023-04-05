Масштабный груз: в Пентагоне показали отправку военной помощи для Украины (фото)

Для того чтобы помочь Украине отвоевать захваченные Россией территории, США и их союзники наращивают производство боеприпасов.

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Министерство обороны Соединенных Штатов Америки опубликовало впечатляющие фото отправки военной помощи Украине на фоне объявления нового пакета поддержки. Соответствующие фото пресс-служба Пентагона опубликовала 4 апреля.

Сообщается, что США и их союзники наращивают производство боеприпасов, чтобы поддержать Украину в попытках отвоевать свою территорию у России.

Фото: Минобороны США

В оборонном ведомстве отмечают, что ведут постоянные переговоры с Киевом относительно его потребностей, будь то боеприпасы или другие материальные средства, и постоянно вносят коррективы в зависимости от условий на фронте.

Помимо боеприпасов, департамент расширил подготовку украинских войск, сосредоточив внимание на общевойсковых и совместных маневренных операциях. Также предоставляется техническое обслуживание и поддержка.

"Наше внимание сосредоточено на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на местах. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперед и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением", — отметили в ведомстве.

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $2,6 млрд

4 апреля Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,6 млрд долларов. Из этих средств 500 млн долларов будут предоставлены в виде президентского изъятия помощи по безопасности (PDA), остальные 2,1 млрд долларов — в виде Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

В новый пакет военной помощи войдут, в частности, боеприпасы для предоставленных США систем HIMARS и зенитных ракетных комплексов, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, стрелковое оружие, транспортные средства, тяжелая техника и т.д.

Напомним, о новом пакете военной помощи США стало известно в январе 2023 года. Тогда говорилось, что с августа 2021 года США уже тридцатый раз прибегают к сокращению собственных запасов вооружений для снабжения ВСУ.