Гроші на війну: РФ сподівається на фінансову допомогу дружніх країн, — британська розвідка

За даними відомства, у Кремлі розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один зі способів заткнути "дірки" у бюджеті, оскільки вони планують тривалу війну в Україні.

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Росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, які вона вважає "дружніми". Про це йдеться у звіті Військової розвідки Великобританії, опублікованому 5 квітня.

Так, 28 березня 2023 року прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що у Кремлі "опрацьовується питання про випуск частини суверенного боргу Росії в іноземній валюті".

"Після завершення розробки інвестори з інших країн зможуть купувати суверенний борг Росії й, отже, фінансуватимуть деякі з майбутніх бюджетних дефіцитів Росії. Такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення Росії в Україну", — йдеться у звіті розвідки.

За даними британських військових, останніми місяцями власні банки Росії були основними організаціями, які купують російський державний борг. Однак, на думку розвідки, вони навряд чи зможуть повністю фінансувати очікуваний дефіцит бюджету.

Очевидно, у Кремлі розглядають емісію зовнішніх боргових зобов'язань як один зі способів заткнути "дірки" у бюджеті, оскільки вони планують довгу війну в Україні, вважають військові Сполученого Королівства.

Нагадаємо, 23 березня прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив, що минулого року розпочалася "глибока трансформація світоустрою". На думку чиновника, прискорився рух до багатополярності, а на вістрі цього процесу зараз знаходиться Росія.

Раніше, 21 березня, британська газета Financial Times опублікувала матеріал, у якому журналісти вказують, що РФ перетворюється на сировинний придаток КНР, а асиметричність російсько-китайських відносин посилилася після введення проти Росії санкцій.