Деньги на войну: РФ надеется на финансовую помощь дружественных стран, — британская разведка

По данным ведомства, в Кремле рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов заткнуть "дыры" в бюджете, так как они планируют долгую войну в Украине.

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Россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которые она считает "дружественными". Об этом говорится в отчете Военной разведки Великобритании, опубликованном 5 апреля.

Так, 28 марта 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в Кремле "прорабатывается вопрос о выпуске части суверенного долга России в иностранной валюте".

"После завершения разработки инвесторы из других стран смогут покупать суверенный долг России и, следовательно, финансировать некоторые из будущих бюджетных дефицитов России. Такие инвесторы будут косвенно финансировать вторжение России в Украину", — говорится в отчете разведки.

По данным британских военных, в последние месяцы собственные банки России были основными организациями, покупающими российский государственный долг. Однако, по мнению разведки, они вряд ли смогут полностью финансировать ожидаемый в будущем дефицит бюджета.

По всей видимости, в Кремле рассматривают эмиссию внешних долговых обязательств как один из способов заткнуть "дыры" в бюджете, поскольку они планируют долгую войну в Украине, считают военные Соединенного Королевства.

Напомним, 23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в прошлом году началась "глубокая трансформация мироустройства". По мнению чиновника, ускорилось движение к многополярности, а на острие этого процесса сейчас находится Россия.

Ранее, 21 марта, британская газета Financial Times опубликовало материал в котором журналисты указывают, что РФ превращается в сырьевой придаток КНР, а асимметричность российско-китайских отношений усилилась после введения против России санкций.