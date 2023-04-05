До російських військ у Білорусі прибув генерал, який керував окупацією Балаклії, — ЗМІ

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", генерал-лейтенант Андрій Рузінський побував на аеродромі Зябрівка. Насамперед, за даними розвідки, він очолював окупаційне угруповання в місті на Харківщині.

Related video

Днями білоруський військовий аеродром Зябрівка на Гомельщині, де розміщено контингент російських сил, відвідав генерал-лейтенант Андрій Рузінський, який має відношення до окупації міста Балаклія Харківської області. Про це повідомляє моніторингова група "Білоруські Гаюн".

Відомо також, що з 25 березня 2023 року до Гомеля прибули щонайменше 13 російських транспортних літаків Ан-124.

За даними журналістів, командир 11-го армійського корпусу Сухопутних та берегових військ Балтійського флоту Рузінський очолював неформальне угруповання ЗС РФ "Балаклея" під час окупації міста, а також керував військовими частинами з ОРДЛО. Саме він підписував документи на забезпечення окупаційного угруповання зброєю.

Підписаний генерал-лейтенантом Андрієм Рузінським документ

Ще у 2018 році Україна ввела санкції щодо Рузінського, який брав участь в окупації Донбасу. У 2015 році він використав позивний Нефьодов, під яким очолював мотострілецьку бригаду в Луганській області. За інформацією української розвідки, російський воєначальник також має відношення до розстрілу вірменської родини у місті Гюмрі.

ЗСУ відзвітували перед Зеленським про звільнення Балаклії 8 вересня. На опублікованих кадрах видно, що один із бійців стоїть на російському прапорі.

Нагадаємо, що до суду направлено справу трьох катів "ДНР", які імітували розстріли та поховання людей живцем. Підозрювані незаконно утримували мирних жителів, використовували тортури під час допитів і били своїх жертв.