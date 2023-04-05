В российские войска в Беларуси прибыл генерал, руководивший оккупацией Балаклеи, — СМИ
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", генерал-лейтенант Андрей Рузинский побывал на аэродроме Зябровка. Прежде, по данным разведки, он возглавлял оккупационную группировку в городе в Харьковской области.
На днях белорусский военный аэродром Зябровка в Гомельской области, где размещен контингент российских сил, посетил генерал-лейтенант Андрей Рузинский, имеющий отношение к оккупации города Балаклея Харьковской области. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Известно также, что с 25 марта 2023 года в Гомель прибыли по меньшей мере 13 российских транспортных самолетов Ан-124.
По данным журналистов, командир 11-го армейского корпуса Сухопутных и береговых войск Балтийского флота Рузинский возглавлял неформальную группировку ВС РФ "Балаклея" во время оккупации города, а также руководил войсковыми частями из ОРДЛО. Именно он подписывал документы на обеспечение оккупационной группировки оружием.
Еще в 2018 году Украина ввела санкции в отношении Рузинского, который участвовал в оккупации Донбасса. В 2015 году он использовал позывной Нефедов, под которым возглавлял мотострелковую бригаду в Луганской области. По информации украинской разведки, российский военачальник также имеет отношение к расстрелу армянской семьи в городе Гюмри.
ВСУ отчитались перед Зеленским об освобождении Балаклеи 8 сентября. На опубликованных кадрах видно, что один из бойцов стоит на российском флаге.
Напомним, что в суд направлено дело трех палачей "ДНР", которые имитировали расстрелы и захоронения людей живьем. Подозреваемые незаконно удерживали мирных жителей, использовали пытки во время допросов и подвергали из избиениям.