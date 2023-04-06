Колаборанта Зубарєва, якого підірвали в окупованому Мелітополі, вивезли до Криму, — ЗМІ

Втішних прогнозів щодо стану здоров'я колаборанта медики не дають. За словам журналістів, Зубарєва у важкому стані транспортували санавіацією до окупованого Криму.

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В окупованому Мелітополі російські медики не можуть надати необхідну допомогу колаборанту Максиму Зубарєву, якого невідомі підірвали у власному авто. Тому його перевезли до Криму. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

"Підірваного гауляйтера вже вивезли із Мелітополя. А якщо бути точним, то вивезли те, що залишилося від ексглави військово-цивільної адміністрації Якимівського району Зубарєва. Місцеві медики та російські гастролери-лікарі, які приїхали рятувати до Мелітополя поранених військових, не в змозі допомогти колаборанту, тому санавіацією Зубарєва відправили до Криму", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втішних прогнозів щодо стану здоров'я Зубарєва медики не дають.

Журналістів зокрема здивувала й реакція на підрив колеги гауляйтерів Євгена Балицького та Галини Данильченко. Остання взагалі ніяк не відреагувала на випадок з Зубарєвим, а Балицький виклав у мережі повідомлення, в якому закликав містян бути пильними на вулицях Мелітополя.

Нагадаємо, що 3 квітня ЗМІ повідомили, що в Мелітополі підірвали авто колаборанта Максима Зубарєва і він нібито помер у лікарні від численних переломів та травм внутрішніх органів. Вибухівку заклали під сидіння водія легкового автомобіля, яким Зубарєв керував сам.

Як повідомив законний міський голова міста Мелітополь Іван Федоров, Зубарєв одним із перших перейшов на бік окупантів. Вони його зробили головою так званої Якимівської адміністрації. Підрив окупанти кваліфікують як теракт.