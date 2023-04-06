Коллаборанта Зубарева, которого взорвали в оккупированном Мелитополе, вывезли в Крым — СМИ

Отрадных прогнозов о состоянии здоровья коллаборанта медики не дают. По словам журналистов, Зубарева в тяжелом состоянии транспортировали санавиацией в оккупированный Крым.

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В оккупированном Мелитополе российские медики не могут оказать необходимую помощь коллаборанту Максиму Зубареву, которого неизвестные взорвали в собственном автомобиле. Поэтому его перевезли в Крым. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

"Взорванного гауляйтера уже вывезли из Мелитополя. А если быть точным, то вывезли то, что осталось от экс-главы военно-гражданской администрации Акимовского района Зубарева. Местные медики и российские гастролеры-врачи, приехавшие спасать в Мелитополе раненых войск, поэтому санавиацией Зубарева отправили в Крым", — говорится в сообщении.

Отмечается, что утешительных прогнозов по состоянию здоровья Зубарева медики не дают.

Журналистов, в частности, удивила и реакция на подрыв коллеги гауляйтеров Евгения Балицкого и Галины Данильченко. Последняя вообще никак не отреагировала на случай с Зубаревым, а Балицкий изложил в сети сообщение, в котором призвал горожан быть бдительными на улицах Мелитополя.

Напомним, что 3 апреля СМИ сообщили, что в Мелитополе взорвали авто коллаборанта Максима Зубарева и якобы скончался в больнице от многочисленных переломов и травм внутренних органов. Взрывчатку заложили под сиденье водителя легкового автомобиля, которым Зубарев управлял сам.

Как сообщил законный городской голова города Мелитополь Иван Федоров, Зубарев одним из первых перешел на сторону оккупантов. Они его сделали главой так называемой Акимовской администрации. Подрыв оккупанты квалифицируют как теракт.