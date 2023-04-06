Китайський авіаносець Shandong відправився у першій далекий похід Тихим океаном

Корабель був введений у склад ВМС Китаю у грудні 2019 року, торік він досяг операційної готовності. Тепер його вперше виведуть у західну частину Тихого океану для розкриття потенціалу.

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Національно-визвольна армія Китаю розпочала перший похід авіаносця Shandong в західній частині Тихого океану. Про це 5 квітня повідомив Global Times — англомовне китайське видання.

В середу, 5 квітня, авіаносець пройшов повз острів Тайвань та перейшов до нової далекої місії. її мета — захист національного суверенітету та територіальної цілісності Китаю.

Shandong — це перший авіаносець в китайській армії, який було побудовано повністю всередині країни. Його прийняли в склад ВМС 17 грудня 2019 року. Зазначається, що лише минулого року корабель досяг оперативної готовності.

Перші навчання за межами ланцюга островів пройдуть з іншим авіаносцем "Ляонін", який завершує ремонт. У виданні зазначають, що навчання необхідні, щоб в далекому океані повною мірою використати переваги авіаносної групи.

Анонімний військовий експерт заявив журналістам, що води західної частини Тихого океану є стратегічно важливою позицією для оточення Тайваню та запобігання військового втручання іноземних сил у ймовірний конфлікт. Вихід авіаносців також є відповіддю на візит президента Тайваню Цай Ін Веня в США для зустрічі зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

Нагадаємо, у грудні 2021 року авіаносець Shandong виводили в Південнокитайське море для відпрацювання ведення боїв.

21 березня 2023 року в бойовий склад ВМС США повернувся авіаносець "Теодор Рузвельт". Його оснастили новими гарматами, радарами та засобами РЕБ.