Відпрацьовують ведення боїв. У КНР вивели на навчання другий авіаносець у Південнокитайське море
Китайські військові експерти очікують, що Shandong може з'єднатися в групу з Liaoning, яка також перебуває на маневрах у Тихому океані.
Авіаносець Shandong Військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю вирушив навчання в Південнокитайське море. Про це повідомляє Global Times.
Авіаносна група вирушила для репетиції реалістичних бойових дій, включаючи посадку винищувачів, усунення пошкоджень та морські пошуково-рятувальні операції.
Перший авіаносець Liaoning також перебуває на навчаннях у Тихому океані. Виходячи з цього, у виданні пишуть, що авіаносні групи можуть об'єднатися в подвійну авіаносну групу в регіоні. Така подія може статися вперше для ВМС Китаю.Важливо
Китайський військовий експерт Вей Дунсю заявив, що авіаносець Shandong регулярно перебуває на навчаннях з урахуванням ведення бойових дій 21 століття. Завдяки цьому бойова група авіаносця перебуває на високому рівні бойової готовності.
За прогнозами Вей, у міру того, як бойові можливості обох кораблів зростають, це питання часу, коли вони сформують таку потужну групу, яка зможе охопити ще ширший діапазон морських і повітряних районів.
Нагадаємо, будівництво третього авіаносця Type 003 вийшло на фінальний етап із випередженням усіх термінів. Але до введення до військ ще знадобиться від 2 до 5 років.
Також повідомлялося, що в Китаї збудували макет серед пустелі з американськими кораблями для відпрацювання ударів по них.