Відпрацьовують ведення боїв. У КНР вивели на навчання другий авіаносець у Південнокитайське море

Китайські військові експерти очікують, що Shandong може з'єднатися в групу з Liaoning, яка також перебуває на маневрах у Тихому океані.

Авіаносець Shandong Військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю вирушив навчання в Південнокитайське море. Про це повідомляє Global Times.

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Авіаносна група вирушила для репетиції реалістичних бойових дій, включаючи посадку винищувачів, усунення пошкоджень та морські пошуково-рятувальні операції.

Перший авіаносець Liaoning також перебуває на навчаннях у Тихому океані. Виходячи з цього, у виданні пишуть, що авіаносні групи можуть об'єднатися в подвійну авіаносну групу в регіоні. Така подія може статися вперше для ВМС Китаю.

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Китайський військовий експерт Вей Дунсю заявив, що авіаносець Shandong регулярно перебуває на навчаннях з урахуванням ведення бойових дій 21 століття. Завдяки цьому бойова група авіаносця перебуває на високому рівні бойової готовності.

За прогнозами Вей, у міру того, як бойові можливості обох кораблів зростають, це питання часу, коли вони сформують таку потужну групу, яка зможе охопити ще ширший діапазон морських і повітряних районів.

Нагадаємо, будівництво третього авіаносця Type 003 вийшло на фінальний етап із випередженням усіх термінів. Але до введення до військ ще знадобиться від 2 до 5 років.

Також повідомлялося, що в Китаї збудували макет серед пустелі з американськими кораблями для відпрацювання ударів по них.